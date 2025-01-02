Яким буде прожитковий мінімум 2025 року

Від 1 січня 2025 року в Україні не передбачено зростання розміру прожиткового мінімуму.

Відповідно до закону про державний бюджет, прожитковий мінімум на одну людину від 1 січня становитиме 2920 гривень, тобто залишиться на рівні 2024 року.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:

для дітей віком до 6 років – 2563 гривні

для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень

для працездатних осіб – 3028 гривень

для працездатних, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 гривні

для працездатних, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні

для працездатних, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 гривень

для людей, які втратили працездатність (до цієї категорії належать також пенсіонери), – 2361 гривня

для людей, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, – 1600 гривень

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2025 рік не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн. Проте, в разі поліпшення економічної ситуації, уряд має намір переглянути ці показники.

У липні 2024 року Мінсоцполітики підрахувало, що розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць складає 7064,62 грн без обов'язкових платежів. Лише витрати на харчування становлять 3700 грн.

Раніше ми писали, скільки доведеться українцям платити за світло від 1 січня 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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