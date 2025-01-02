Каким будет прожиточный минимум в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине не предусмотрен рост размера прожиточного минимума.

Согласно закону о государственном бюджете, прожиточный минимум на одного человека с 1 января составит 2920 гривен, то есть останется на уровне 2024 года.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

для детей до 6 лет – 2563 гривны

для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен

для трудоспособных лиц – 3028 гривен

для трудоспособных, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 гривны

для трудоспособных, применяемого для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны

для трудоспособных, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 гривен

для людей, потерявших трудоспособность (к этой категории относятся также пенсионеры), – 2361 гривна

для людей, потерявших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, – 1600 гривен

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2025 год не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан – на уровне 3028 грн. Однако в случае улучшения экономической ситуации правительство намерено пересмотреть эти показатели.

В июле 2024 года Минсоцполитики подсчитало, что размер прожиточного минимума на одного человека в месяц составляет 7064,62 грн без обязательных платежей. Только расходы на питание составляют 3700 грн.

Ранее мы писали, сколько придется украинцам платить за свет с 1 января 2025 года. Больше об этом читайте в новости.

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