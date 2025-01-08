День ангела 8 січня: кого та як вітати з іменинами

8 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 січня

8 січня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Володимира, Георгія, Григорія, Дмитра, Євгена, Іллю, Михайла, Василису.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві активний і енергійний. В дорослому віці стає хоробрим, не позбавлений веселості.

Віктор — латинське ім'я, перекладається як "переможець". В дитинстві успішним, має хорошу поведінку. В дорослому віці стає вразливим, добродушним.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як "велика сила". В дитинстві привітний, товариський. В дорослому віці стає відмінним лідером, принциповим.

Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві мужній, хоробрий. В дорослому віці стає романтичним, часто закохується.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "пильний". В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає активним, цілеспрямованим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає дипломатичним, має гарно розвинену інтуїцію.

Євген — давньогрецьке походження, означає "благородний". В дитинстві делікатний, позитивний. В дорослому віці стає добродушним, миролюбним.

Ілля — давньоєврейське ім'я, перекладається як "мій Бог Яхве". В дитинстві м'який, комунікабельний. В дорослому віці стає прямолінійним, заглибленим в свої переживання.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві добрий, товариський. В дорослому віці стає працьовитим, відповідальним.

Василиса — давньогрецьке походження, означає "цариця". В дитинстві дбайлива і чемна. В дорослому віці стає врівноваженою, спокійною, не пробачає зради і брехні.

День ангела 8 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з твоїм Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди захищає, оберігає і направляє на правильний шлях. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували радість і мир, а в житті — щастя, здоров'я і добробута. Нехай здійснюються всі мрії та задуми!

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У цей особливий день хочу побажати тобі гармонії, любові та світла в душі. Нехай твій Ангел-Охоронець завжди крокує поруч, допомагає у складні хвилини і дарує віру у власні сили. Будь щасливим(ою), коханим(ою) і завжди оточеним(ою) теплом близьких!

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З Днем Ангела тебе! Нехай у твоєму житті буде більше добрих і світлих днів. Нехай твій Ангел береже тебе від усього поганого, наповнює душу радістю і веде до великих звершень. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, які цінують і люблять тебе!

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Нехай твій небесний покровитель стане для тебе джерелом сили і мудрості, а в житті буде якомога більше радісних подій і яскравих моментів. Пам'ятай, ти завжди під його захистом. Бажаю щасливих днів, здоров'я і миру в душі!

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Бажаю, щоб твій охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, а ти відчував(ла) його присутність у кожній миті свого життя. Нехай у твоїй душі завжди буде спокій, а серце наповнене любов'ю. Нехай життя буде щедрим на добро і теплі обійми близьких!

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