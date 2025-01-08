Адміністрація Байдена не встигне надати Україні військову допомогу на $3,8 млрд

Останній пакет на суму близько 500 мільйонів доларів включатиме озброєння з наявних запасів Пентагону

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня, США оголосять останній пакет допомоги Україні, який надасть адміністрація чинного президента Джо Байдена. Близько $3,8 млрд за програмою президентських повноважень залишиться невикористаними.

Про це повідомила кореспондентка “Голосу Америки”, яка супроводжує у журналістському пулі очільника Пентагону Ллойда Остіна на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Німеччині.

Останній пакет для України від адміністрації Байдена буде на суму близько 500 мільйонів доларів. Він включатиме озброєння з наявних запасів Пентагону, за програмою президентських повноважень (PDA).

Попри обіцянки Білого дому витратити усю суму допомоги Україні до кінця каденції Байдена, близько $3,8 млрд за програмою PDA перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

За інформацією кореспондентки “Голосу Америки”, 8 січня очільник Пентагону зустрічається з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Завтра, 9 січня, Ллойд Остін проведе свою останню зустріч у форматі "Рамштайн" із представниками приблизно 50 країн союзників і партнерів перед тим, як залишити свою посаду.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що завтрашня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою.

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