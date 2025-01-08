Администрация Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь на $3,8 млрд

Последний пакет на сумму около 500 миллионов долларов будет включать вооружение из имеющихся запасов Пентагона.

В ходе встречи в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января, США объявят последний пакет помощи Украине, который предоставит администрация действующего президента Джо Байдена. Около $3,8 млрд. по программе президентских полномочий останется неиспользованными.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки", которая сопровождает в журналистском пуле главу Пентагона Ллойда Остина на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

Последний пакет для Украины от администрации Байдена будет на сумму около 500 миллионов долларов. Он будет включать вооружение из имеющихся запасов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA).

Несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму помощи Украине до конца каденции Байдена, около $3,8 млрд. по программе PDA перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.

По информации корреспондентки "Голоса Америки", 8 января глава Пентагона встречается с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Завтра, 9 января, Ллойд Остин проведет свою последнюю встречу в формате "Рамштайн" с представителями примерно 50 стран союзников и партнеров, прежде чем покинуть свой пост.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что завтрашняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может стать последней.

Читайте также: