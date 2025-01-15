Введення західних військ до України: ще одна країна ЄС відреагувала на ініціативу

В МЗС країни підкреслили, що Литва є постачальником безпеки в регіоні.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс готовий обговорити питання введення литовських військ в Україну, якщо Київ звернеться з таким проханням до західних країн.

Про це він повідомив в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

Очільник МЗС Литви зазначив, що в такому разі Литва розглядатиме це питання з союзниками, партнерами та Україною, щоб визначити, як це має виглядати.

"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", - зазначив Будріс.

Він підкреслив, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, вносячи свій вклад не тільки через дипломатію, але й за допомогою інших засобів.

"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", - заявив очільник МЗС Литви.

Нагадаємо, раніше литовський політик підозрюється у шпигунстві на користь РФ.

Читайте також: