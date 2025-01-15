Ввод западных войск в Украину: еще одна страна ЕС отреагировала на инициативу

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс готов обсудить вопрос введения литовских войск в Украину, если Киев обратится с такой просьбой к западным странам.

Об этом он сообщил в интервью литовскому вещателю LRT.

Глава МИД Литвы отметил, что в таком случае Литва будет рассматривать этот вопрос с союзниками, партнерами и Украиной, чтобы определить, как это должно выглядеть.

"Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", — отметил Будрис.

Он подчеркнул, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, внося свой вклад не только через дипломатию, но и с помощью других средств.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", — заявил глава МИД Литвы.

Напомним, ранее литовский политик подозревается в шпионаже в пользу РФ.

Читайте также: