Хрустящие вергуны с детства: рецепт вкусности от известного шефа

Вергуны – лакомство, которое, по-видимому, готовила каждая бабушка для любимых внуков. Они очень легкие в приготовлении, но очень вкусные и очень хрустящие.

ТСН.ua подготовил рецепт от известного шеф-повара Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

2 яйца;

щепотка соли;

щепотка сахара;

100 г сметаны (35%);

30 г водки;

270-330 г муки;

500 г масла для жарки;

100 г сахарной пудры.

Приготовление :

1. В миске смешайте яйца, сметану, сахар и соль. После этого добавьте к смеси водку и замешайте простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не тугим.

2. Дайте тесту немного отдохнуть в холодном месте – минут 30 хватит. Затем тоненько раскатайте тесто.

3. Тесто нарежьте ромбиками, а в середине сделайте разрез. Через него протягиваю один уголок. Жарьте во фритюре.

4. Готовые вкусности щедро посыпьте сахарной пудрой.

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