Хрустящие вергуны с детства: рецепт вкусности от известного шефа

Вергуны очень вкусные и хрустящие.
Вергуны – лакомство, которое, по-видимому, готовила каждая бабушка для любимых внуков. Они очень легкие в приготовлении, но очень вкусные и очень хрустящие.
ТСН.ua подготовил рецепт от известного шеф-повара Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- щепотка сахара;
- 100 г сметаны (35%);
- 30 г водки;
- 270-330 г муки;
- 500 г масла для жарки;
- 100 г сахарной пудры.
Приготовление :
1. В миске смешайте яйца, сметану, сахар и соль. После этого добавьте к смеси водку и замешайте простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не тугим.
2. Дайте тесту немного отдохнуть в холодном месте – минут 30 хватит. Затем тоненько раскатайте тесто.
3. Тесто нарежьте ромбиками, а в середине сделайте разрез. Через него протягиваю один уголок. Жарьте во фритюре.
4. Готовые вкусности щедро посыпьте сахарной пудрой.