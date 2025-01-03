Что влияет на качество сна: уберите это перед засыпанием

Сон оказывает влияние абсолютно на все процессы в организме. Вот как определить качество сна в домашних условиях и начать лучше спать.

Качество сна зависит от многих факторов, и среди них немаловажную роль играет среда, в которой мы спим. Некоторые вещи в спальне могут негативно влиять на наш сон, даже если мы этого не осознаем.

До конца 1950-х годов большинство людей считали сон пассивной частью повседневной жизни. Сейчас понятно, что это не так. Мозг очень активен во время сновидений. Более того, он влияет на повседневную жизнедеятельность, а еще – на физическое и психическое состояние. Люди с недосыпом часто бывают вялыми, злыми, импульсивными, капризными, немотивированными и раздражительными.

Взрослый здоровый человек, если хочет и дальше быть здоровым, должен спать ночью в среднем от 6,5 до 8,5 часа. Засыпание же в норме должно наступать в течение 3-10 минут. Наиболее оптимальным режимом является время отхода ко сну в 22.00. Это связано с началом нарастания секреции мелатонина. Подъем – в 6.00.

Какие вещи мешают сну

Смартфоны, планшеты, телевизоры и другие электронные устройства излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина – гормона, регулирующего наш сон. Использование электронных устройств перед сном может привести к затруднению с засыпанием и ухудшению качества сна.

Яркий свет в спальне может мешать засыпанию и снижать качество сна. Лучше всего использовать мягкое, теплое освещение, способствующее расслаблению. Темнота стимулирует выработку мелатонина, поэтому важно обеспечить темноту в спальне во время сна.

Температура в спальне также оказывает влияние на качество сна. Слишком высокая или слишком низкая температура может привести к дискомфорту и нарушению сна. Оптимальная температура сна составляет около 18-20°C.

Шум может оказывать значительное влияние на качество сна, даже если мы не просыпаемся от него. Постоянный шумовой фон или внезапные звуки могут нарушать фазы сна и снижать его качество.

Неправильный матрас или подушки могут привести к дискомфорту, боли в спине и шее, что негативно влияет на качество сна. Важно выбирать матрас и подушки, которые обеспечивают правильную поддержку тела и способствуют комфортному сну.

Не употребляйте на ночь чай, кофе, алкоголь. Очень нежелательно для нормального сна вечернее переедание: оно усиливает нагрузку на печень в процессе пищеварения и нивелирует ее успокаивающее воздействие на мозг.

Если из-за путешествия или жизненных обстоятельств вы временно выпали из графика и ритуалов, возвращайтесь к ним и не ругайте себя. Тревога перед сном совсем не полезна. А если вы заметили расстройство своего сна, не пытайтесь переждать его, особенно если оно длится более нескольких дней.

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