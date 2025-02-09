Российский беспилотник атаковал Сумы: горят машины

В воскресенье, 9 февраля, российский беспилотник попал в автомобильную стоянку в жилом квартале Сум, вызвав масштабный пожар.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.

"На месте работают спасатели, полиция и медики", – заявил Кобзарь.

По его словам, в результате атаки повреждены не только автомобили, но и окна в многоэтажках.

Позже в комментарии Суспільному, Кобзарь заявил, что повреждено по меньшей мере 10 автомобилей. Он добавил, что 10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий атаки.

Сумах вражеский беспилотник попал в стоянку

Напомним, днем российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум.

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