Российский беспилотник атаковал Сумы: горят машины

Повреждены по меньшей мере 10 автомобилей.
В воскресенье, 9 февраля, российский беспилотник попал в автомобильную стоянку в жилом квартале Сум, вызвав масштабный пожар.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.
"На месте работают спасатели, полиция и медики", – заявил Кобзарь.
По его словам, в результате атаки повреждены не только автомобили, но и окна в многоэтажках.
Позже в комментарии Суспільному, Кобзарь заявил, что повреждено по меньшей мере 10 автомобилей. Он добавил, что 10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий атаки.
Напомним, днем российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум.
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