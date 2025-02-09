Россияне обстреляли Харьковщину КАБами: последствия атаки

По предоставленной информации, пострадавших нет.

В воскресенье, 9 февраля, около 17 часов враг нанес удар КАБами по Дергачевской громаде Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Повреждены 7 частных жилых домов, а также линия электроснабжения. В результате атаки обесточены 5 населенных пунктов — около 1902 абонентов.

"Пострадавших нет. Профильные службы работают над ликвидацией последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум.

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