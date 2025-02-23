Запоріжжя під ударом: деталі наслідків обстрілу

Росія продовжує обстріли українських міст, завдаючи ударів по житловій інфраструктурі.
У ніч на 23 лютого російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.
Про це повідомили в ДСНС України.
На місці влучань виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок та автомобіль, знищивши 80 кв. м площі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будинки.
На місці працюють екстрені служби, зокрема ДСНС, які залучили 23 рятувальники та 5 одиниць техніки для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, російські окупанти також завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки є загиблий та травмовані.
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