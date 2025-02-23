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Запоріжжя під ударом: деталі наслідків обстрілу

Запоріжжя під ударом: деталі наслідків обстрілу

Внаслідок атаки дронів у Запоріжжі постраждала жінка, зруйновано житло / Фото: ДСНС України

Росія продовжує обстріли українських міст, завдаючи ударів по житловій інфраструктурі.

У ніч на 23 лютого російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили в ДСНС України.

На місці влучань виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок та автомобіль, знищивши 80 кв. м площі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будинки.

На місці працюють екстрені служби, зокрема ДСНС, які залучили 23 рятувальники та 5 одиниць техніки для ліквідації наслідків атаки.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя / ©
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
РФ атакувала Запоріжжя, триває ліквідація наслідків / ©
РФ атакувала Запоріжжя, триває ліквідація наслідків

Нагадаємо, російські окупанти також завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки є загиблий та травмовані.

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