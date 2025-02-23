Запоріжжя під ударом: деталі наслідків обстрілу

У ніч на 23 лютого російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили в ДСНС України.

На місці влучань виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок та автомобіль, знищивши 80 кв. м площі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будинки.

На місці працюють екстрені служби, зокрема ДСНС, які залучили 23 рятувальники та 5 одиниць техніки для ліквідації наслідків атаки.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

РФ атакувала Запоріжжя, триває ліквідація наслідків

Нагадаємо, російські окупанти також завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки є загиблий та травмовані.

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