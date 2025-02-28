Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине

Речь идет о массовом производстве ракет NASAMS, то есть о сотнях.

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем ПВО NASAMS.

Об этом президент компании Эйрик Ли сообщил Euractiv.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленниками Украины о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине на основе украинских технологий", – рассказал он.

Как отметил Ли, речь идет о "массовом производстве ракет, то есть о сотнях". По его словам, компания рассматривает возможность создания совместных предприятий "в течение нескольких месяцев".

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Президент Kongsberg Defence & Aerospace также добавил, что в долгосрочной перспективе, когда война окончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

"Мы в Kongsberg хотим использовать сильные стороны украинской промышленности. Сейчас в Украине проходит много инноваций, и мы будем частью этого процесса. Для нас важно быть там", — подчеркнул он.

Напомним, в последнее время у российских "Шахедов" изменился звук, и они кажутся более громкими. Это не связано с модификацией вражеского оружия. Звук вражеских дронов ощущается громче, потому что они стали ниже летать.

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