Верховная Рада Украины обратилась к Трампу: заявление

Украинский народ больше всех в мире стремится к миру.

Верховная Рада Украины, включая депутатские фракции и группы, 3 марта 2025 года обратилась к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

"Вклад Соединенных Штатов Америки как стратегического партнера Украины имел решающее значение среди международных союзников в поддержке нашей страны в самые тяжелые времена ее истории", — говорится в сообщении.

"От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую признательность президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности помощи, которые способствовали стабилизации ситуации на передовой", — говорится в сообщении.

"Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению мирового лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и стабильности. держкой Соединенных Штатов и отражает ценности, которые стали основой исторического успеха Америки, вдохновляя миллионы украинцев", — заявляют украинские парламентарии.

"Сейчас эта поддержка является как никогда важной для украинского народа и Сил безопасности и обороны Украины, а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте. Украинский народ больше всех в мире стремится к миру и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в скором прекращении боев и мировых действий. и президента Дональда Трампа по поводу начала переговорного процесса, направленного на обеспечение мира", — считают в Верховной Раде Украины.

Она отмечает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами, в частности в разведке критических полезных ископаемых.

"Верховная Рада Украины подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ — свободным и непокоренным. Вместе мы сильнее!", — резюмируют в заявлении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

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