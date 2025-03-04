Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками: сколько человек пострадало

В ликвидации последствий атаки приняло участие более 80 спасателей.

РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками 3 марта 2025 года.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

Пострадала критическая инфраструктура, жилые дома. По нескольким адресам вспыхнули пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали. Сложность тушения пожара приводила к повторной воздушной тревоге.

С местными жителями работали психологи ГСЧС.

По предварительной информации пострадали 4 человека.

В ликвидации последствий приняло участие более 80 спасателей, привлечены 17 единиц пожарной техники.

Напомним, на днях российская армия нанесла удар баллистической ракетой по городу Одессе. В результате атаки повреждено гражданское судно, пострадали два человека.

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