В РНБО зробили заяву щодо паузи у допомозі від США

Коваленко акцентував, що "будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій".

Потрібно дочекатися саме офіційної інформації щодо призупинення військової допомоги для України від США.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Буде хвиля маніпуляцій та інформаційного тиску на суспільство. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку", – йдеться у повідомленні Коваленка.

Він зазначив, що у будь-якому разі, дипломатія ведеться.

Керівник ЦПД закликав не забувати, що "будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій".

Нагадаємо, CNN із посиланням на представника Білого дому повідомило, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу для України.