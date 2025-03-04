Призупинення допомоги від США: яку зброю це зачепить перш за все

Пауза у допомозі Україні стосується усіх запланованих, але ще не виконаних постачань.

США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Перш за все, може йтися про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш із посиланням на високопосадовця з американської адміністрації.

Пауза у допомозі Україні стосується усіх запланованих, але ще не виконаних постачань, зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Якщо звернути увагу на останні оголошення адміністрації експрезидента США Джо Байдена, то перш за все, йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню", – сказали виданню в адміністрації.

Журналіст нагадав, що минулого разу, коли 2019 року Трамп оголосив про призупинення постачання зброї для України, це зрештою призвело до того, що демократи у Палаті представників оголосили йому імпічмент. Згодом Сенат виправдав президента. На сьогодні ж обидві палати Конгресу перебувають під контролем республіканців.

Наразі незрозуміло, скільки триватиме пауза у постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. Як повідомило видання The New York Times, перерва триватиме доти, допоки Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією".

Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили, що Трамп наказав призупинити військову допомогу США Україні після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.