Армія РФ далі просувається в Курській області: деталі від ISW

Російські війська нещодавно просунулися в північній частині Нової Сорочини, що на північному заході від Суджі в Курській області. Зокрема, свідчать про це геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що так звані російські мілблогери стверджували, що нібито війська РФ просунулися на північ від Лебедєвки та на 1,5 кілометра біля Малої Локні. Втім, в ISW не можуть підтвердити ці дані. Разом з тим р осіяни вели наступальні дії біля Малої Локні та Лебедівки.

Своєю чергою, українська бригада, яка діяла в Курській області, повідомила, що армія країни-агресорки безуспішно провели механізований штурм посиленого взводу двома хвилями. Втім, українські сили знищили чотири танки та один БТР.

Нагадаємо, у Deep State заявили, що РФ тримає під вогнем усю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Аналітики проєкту зауважують, що наразі ситуація на Курському напрямку дуже складна, тому що ворог зосередився на обмеження нашої логістики.

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