День ангела 4 березня: кого та як вітати з іменинами

4 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 березня

4 березня 2025 року привітайте з іменинами Василя, В'ячеслава, Георгія, Григорія, Данила, Олександра, Павла, Якова, Уляну.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві добрий і врівноважений. В дорослому віці прагне до емоційної стабільності, успішний.

В'ячеслав — давньослов'янське ім'я, в перекладі "велика слава". В дитинстві допитливий, безкомпромісний. В дорослому віці стає справедливий, не позбавлений почуття гумору.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "землероб". В дитинстві яскравий, душевний. В дорослому віці стає честолюбним, м'яким.

Григорій — давньогрецьке походження, означає "пильний". В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає максималістом, для нього важливо мати мету.

Данило — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний, стриманий. В дорослому віці стає флегматиком, все робить, не поспішаючи.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві сильний, справедливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві щирий, скромний. В дорослому віці стає замкнутим, недовірливим.

Яків — давньоєврейське ім'я, в перекладі "наступати по п'ятах". В дитинстві непосидючий, добрий. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як "щастя". В дитинстві слухняна, спокійна. В дорослому віці стає принциповою, любить допомагати.

День ангела 4 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Сьогодні твій день – день Ангела, твого небесного покровителя! Нехай він завжди оберігає тебе, направляє на світлий шлях і допомагає у всіх справах. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту та радості, щоб кожен день був наповнений гармонією і теплом.

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Від щирого серця вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде до щастя. Бажаю тобі миру в серці, світлих думок, вірних друзів і здійснення найзаповітніших мрій!

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Сьогоднішній день особливий, бо це день твого Небесного захисника! Нехай він завжди оберігає тебе, підтримує у складні моменти й допомагає знайти правильні рішення. Бажаю тобі любові, щастя та гармонії в усьому!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, приємних несподіванок і вірних людей поруч. Бажаю душевного спокою, любові, здоров'я та впевненості у своїх силах!

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Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого та наповнює життя світлом і теплом. Бажаю тобі радості, благополуччя, любові та здійснення всіх твоїх мрій!

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