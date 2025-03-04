День ангела 4 марта: кого и как поздравлять с именинами

4 марта 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 4 марта

4 марта 2025 поздравьте с именинами Василия, Вячеслава, Георгия, Григория, Даниила, Александра, Павла, Якова, Ульяну.

Василий – древнегреческое происхождение, означает "царь". В детстве добр и уравновешен. Во взрослом возрасте стремится к эмоциональной стабильности, успешный.

Вячеслав – древнеславянское имя, в переводе "великая слава". В детстве любознательный, бескомпромиссный. Во взрослом возрасте становится справедлив, не лишен чувства юмора.

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как "земледельец". В детстве яркий, душевный. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, мягким.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает "бдительный". В детстве активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится максималистом, для него важно иметь цель.

Даниил — древнееврейское имя, переводится как "Бог мой судья". В детстве спокоен, сдержан. Во взрослом возрасте становится флегматиком, все делает, не торопясь.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как "защитник". В детстве сильный, справедливый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.

Павел — латинское происхождение, означает "младший". В детстве искренний, скромный. Во взрослом возрасте становится замкнутым, мнительным.

Яков — древнееврейское имя, в переводе "наступать по пятам". В детстве непоседливый, добрый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, дружелюбным.

Ульяна — латинские корни, толкуется как "счастье". В детстве послушная, спокойная. Во взрослом возрасте становится принципиальным, любит помогать.

День ангела 4 марта – душевные поздравления в прозе

День ангела 4 марта – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Сегодня твой день – день Ангела, твоего небесного покровителя! Пусть он всегда оберегает тебя, направляет на светлый путь и помогает по всем делам. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и радости, чтобы каждый день был наполнен гармонией и теплом.

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От всего сердца поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет к счастью. Желаю тебе мира в сердце, светлых мыслей, верных друзей и исполнения самых заветных мечтаний!

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Сегодняшний день особенный, потому что это день твоего Небесного защитника! Пусть он всегда оберегает тебя, поддерживает сложные моменты и помогает найти правильные решения. Желаю тебе любви, счастья и гармонии во всем!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, приятных неожиданностей и верных людей рядом. Желаю душевного спокойствия, любви, здоровья и уверенности в своих силах!

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Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого и наполняет жизнь светом и теплом. Желаю тебе радости, благополучия, любви и исполнения всех твоих мечтаний!

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