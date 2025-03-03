Угоду про надра підпишуть найближчим часом – конгресмен США

Також конгресмен наголосив, що Європа повинна активніше долучитися до процесу та виконати свою частину домовленостей.

Республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що угоду між США та Україною щодо корисних копалин буде підписано у найкоротші терміни.

Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі X після переговорів із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, сприятиме зміцненню безпеки", – написав Фіцпатрік.

Також конгресмен наголосив, що Європа повинна активніше долучитися до процесу та виконати свою частину домовленостей. За його словами, для цього "будуть відповідні мандати".

Водночас Єрмак повідомив про свою розмову з Фіцпатріком, під час якої обговорювали питання справедливого миру та угоди про мінерали. "Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", – зазначив глава ОП.

Раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що угода щодо українських корисних копалин не втратила своєї актуальності. Він пообіцяв повернутися до цього питання у найближчих виступах.