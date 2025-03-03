Він також підкреслив, що президенту України Володимиру Зеленському варто більше демонструвати вдячність за допомогу, яку Київ отримує від США.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що угода щодо українських корисних копалин не втратила своєї актуальності. Він пообіцяв повернутися до цього питання у своїх виступах 4-5 березня та детальніше розповісти про її майбутнє.

Про це він сказав під час звернення до США.

"Я вважаю, що це чудова угода для нас, бо, знаєте, Байден дуже нерозумно, навіть по-дурному дав 350 мільярдів, і знаєте що сталось? Ми нічого не отримали. Ми могли б відновити увесь флот США за 350 мільярдів. Ми повертаємо все це, і навіть більше", – заявив Трамп у своїй промові.

Він також підкреслив, що президенту України Володимиру Зеленському варто більше демонструвати вдячність за допомогу, яку Київ отримує від США.

Крім того, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо майбутнього тих, хто виступає проти мирного врегулювання війни: "Той, хто висловлюватиметься проти миру в Україні, не затримається надовго".

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп готовий відновити переговори із Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.