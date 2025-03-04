Шмигаль рассказал, есть ли у Украины план "Б": подробности

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что единственный план для страны – победа в войне. Даже если помощь от ЕС и США прекратится.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы по альтернативным источникам финансирования, на пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства.

По его словам, Украина постоянно сталкивается с разными вызовами, но каждый раз их преодолевает.

"У нас нет выбора – мы либо будем их преодолевать, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, либо "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" – это наша победа", – заявил Шмигаль.

Он подчеркнул, что Украина продолжает борьбу, ищет решения в сложных ситуациях и рассчитывает на международную поддержку.

Напомним, Шмигаль заверил, что не было никаких переговоров по территориальным уступкам со стороны государства. Юридически это невозможно.

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