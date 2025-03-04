СБУ оголосила підозру скандальному Івану Охлобистіну за публічну підтримку геноциду українців

Актору-пропагандисту Івану Охлобистіну СБУ оголосила підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

В офіційній заяві на сайті СБУ після розслідування навели докази пропагандистської діяльності Охлобистіна. Зокрема, як він за криваві рублі кремля на початку повномасштабного вторгнення зі сцени на Красній площі у Москві цинічно агітував вбивати українців і незаконно захоплювати території. До того ж упродовж років кривавих злочинів РФ одіозний артист продовжує підтримувати рашизм, збираючи нові нагороди від окупантів.

"За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу росії. Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії рф, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України", - йдеться у заяві.

СБУ повідомили про підозру Івану Охлобистіну

У результаті СБУ висунула Івану Охлобистіну підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; пропаганда війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Держорган докладає зусиль, щоб покарати зловмисника належним чином.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вперше за тривалий час вийшов на зв'язок. Артист потролив президента США Дональда Трампа.

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