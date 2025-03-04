Где в Украине самое дешевое горючее: актуальные цены по регионам

По состоянию на 4 марта средняя стоимость бензина А-95 составляет 56,90 грн/л. Самое дешевое топливо можно найти в сетях Motto и "Авантаж 7", самое дорогое – в WOG и OKKO.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

На 4 марта средняя стоимость горючего в Украине установилась на таком уровне: бензин А-95 премиум можно приобрести в среднем за 60,20 гривен за литр. Обычный бензин А-95 стоит 56,90 за литр, а бензин марки А-92 продается по цене 54,09 за литр. Дизельное горючее реализуют в среднем по 55,29 гривны за литр. В то же время, стоимость автомобильного газа составляет 36,98 гривны за литр.

В Украине топливо доступно на большинстве автозаправочных станций в регионах, находящихся под контролем государства. В частности бензин А-95 "премиум" можно найти почти на всех АЗС, кроме Луганщины. Самая низкая средняя цена на этот вид горючего зафиксирована на заправках сети Motto, работающей в нескольких областях, в частности, Днепропетровской, Киевской, Одесской и других, где литр стоит 54,98 грн. Дороже всего – 64,98 грн/л – в сети "Автотранс" на Полтавщине.

Обычный бензин А-95 также есть во всех областях, кроме Луганской. Его выгоднее всего можно приобрести в АЗС "Авантаж 7" в Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях за 52,95 грн/л. Самая высокая цена – 59,99 грн/л – зафиксирована в сетях WOG и OKKO, работающих по всей стране.

Бензин А-92 также отсутствует в Луганской области. Дешевле его можно найти в сетях Motto и "Кворум" в Николаевской области — по 52,98 грн/л. Самый дорогой вариант – в сетях BVS (Киевщина, Полтавщина, Сумщина) и "Рур груп" (Кировоградщина), где цена достигает 55,99 грн/л.

Дизельное топливо доступно во всех областях, кроме Луганской области. Дешевле его можно приобрести в сети "Фактор" на Житомирщине за 48,70 грн/л. В то же время, самое дорогое дизельное топливо продают в сетях OKKO и WOG – по 58,99 грн/л.

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