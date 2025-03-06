Втрати Росії станом на 6 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 6 березня ЗСУ знищили 881 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: