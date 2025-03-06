Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 6 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 6 березня: Генштаб оновив дані

Станом на 6 березня 2025-го знищено майже 882 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено чимало ворожої техніки.

Станом на ранок 6 березня ЗСУ знищили 881 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 881 800 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10261 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24108 (+21) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація