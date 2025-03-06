Втрати Росії станом на 6 березня: Генштаб оновив дані

Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 6 березня ЗСУ знищили 881 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 881 800 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10261 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7) од,
- артилерійських систем – 24108 (+21) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).