Потери России на 6 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 6 марта ВСУ уничтожили 881 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 881 800 (+1140) человек,

танков ‒ 10261 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7) ед,

артиллерийских систем – 24108 (+21) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27929 (+80),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39606 (+94) ед,

специальная техника – 3769 (+0).

Напомним, потери России в войне против Украины с начала 2025 составляют уже 90 тыс. военных ликвидированы и ранены.

Читайте также: