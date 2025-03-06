Потери России на 6 марта: Генштаб обновил данные

Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на утро 6 марта ВСУ уничтожили 881 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 881 800 (+1140) человек,
- танков ‒ 10261 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 24108 (+21) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27929 (+80),
- крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39606 (+94) ед,
- специальная техника – 3769 (+0).
Напомним, потери России в войне против Украины с начала 2025 составляют уже 90 тыс. военных ликвидированы и ранены.