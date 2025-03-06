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Потери России на 6 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 6 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на 6 марта 2025 уничтожено почти 882 тыс. солдат РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожено немало вражеской техники.

По состоянию на утро 6 марта ВСУ уничтожили 881 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 881 800 (+1140) человек,
  • танков ‒ 10261 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 24108 (+21) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27929 (+80),
  • крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39606 (+94) ед,
  • специальная техника – 3769 (+0).

Напомним, потери России в войне против Украины с начала 2025 составляют уже 90 тыс. военных ликвидированы и ранены.

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