Курс валют на 6 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 6 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 21 копейку и составляет 41,36 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,36 (-21 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,24 (+37 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,67 (+12 коп.)
Раньше говорилось, что длительное укрепление гривни неожиданно прекратилось. Более того, курс доллара от 1 марта быстро пошел вверх после неудачного завершения 28 февраля переговоров между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь идет о наличном рынке, потому что на выходных межбанковский рынок не работал. По мнению финансовых аналитиков, если бы не "черный лебедь" от Трампа, гривна продолжала укрепляться.
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