Украину накрыла мощная магнитная буря

В четверг, 6 марта, Украина накрыла мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей. Ее мощность достигла Кр7.

Об этом сообщает meteoagent.

Повышенная солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень) была и накануне. Впрочем, 2 и 3 марта была низкая солнечная активность с К-индексом 3.

Заметим, что это предварительный прогноз специалистов. Солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, вызывающие магнитные бури на Земле, могут произойти в любой момент.

Магнитная буря 6 марта.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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