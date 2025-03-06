У четвер, 6 березня, Україну накрила потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття людей. Її потужність сягнула Кр7.

Про це повідомляє meteoagent.

Підвищена сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень) була і напередодні. Втім, 2 і 3 березня була низька сонячна активність з К-індексом 3.

Зауважимо, що це попередній прогноз фахівців. Сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

Магнітна буря 6 березня.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

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