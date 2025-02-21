Как быстро избавиться от отека на лице: три самых лучших и легких способа

Одутловатость, мешки и темная кожа вокруг глаз, набухшие веки, нечеткий овал лица – чего только не увидишь с утра, разглядывая свое лицо в зеркале. Однако проблему достаточно легко устранить, не используя для этого специальных косметических средств.

Если под рукой нет гидрогелевых масок или патчей, а отек нужно немедленно убрать с лица, выход есть. Рассказываем, как быстро и легко решить проблему отеков на лице и темных кругов под глазами.

Как устранить опухлость лица народными методами

Контрастное умывание. Это самый лучший и легкий способ, который поможет быстро справиться с проблемой. Надо поочередно умываться холодной и теплой водой. Такая простая процедура тонизирует сосуды, позволяет избавиться от отека и улучшит цвет кожи. Массаж. Эта процедура будет не только полезной, но и очень приятной. Надо воспользоваться роликовым массажером, который поможет разгладить кожу лица, успевшую набухнуть из-за задержки жидкости. Так можно тонизировать кожу, вернуть ей утраченную упругость, а также улучшить кровообращение. Охлажденный огурец. Если дома нет роликового массажера, то подойдет холодный огурец. Еще наши мамы и бабушки пользовались таким способом, чтобы освежить кожу лица и участки вокруг глаз. К тому же, он не только снимает отек, но и тонизирует кожу и избавляет от темных кругов под глазами. А все за счет того, что огурец содержит много сока с витаминами А, Е и С.

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