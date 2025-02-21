Где должен стоять холодильник: у многих он установлен неправильно

Размещение мебели и бытовой техники на кухне – довольно непростая задача, особенно когда очень мало места. Сложность состоит не только в отсутствии места, но и в особенности подключения приборов к электросети. В частности, это касается холодильника. Производители говорят, что на кухне есть несколько мест, где нельзя ставить этот бытовой прибор, потому что он может выйти из строя, однако многие не знают об этом.

Где ни в коем случае нельзя ставить холодильник: объяснение экспертов

Холодильник нельзя ставить возле источников тепла и быстро нагреваемых поверхностей – плиты и духового шкафа. Будет неправильно, если установить холодильник возле батареи или на месте, куда попадают прямые солнечные лучи, например, рядом с окном. Дело в том, что высокие температуры не дают компрессору остыть, потому нагрузка на холодильник значительно увеличивается.

Также не следует ставить холодильник возле мойки, потому что на этом месте повышена влажность — прибор может потерять свой привлекательный вид и покрыться пятнами ржавчины.

Лучшим вариантом будет установка холодильника в нише. Так бытовой прибор будет изолирован от чрезмерного тепла, влаги и солнечных лучей, а также защищен от механических повреждений. А свободное пространство над ним можно задействовать с пользой, например, прибить там полочку или повесить маленький шкафчик.

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