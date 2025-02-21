Де повинен стояти холодильник: у багатьох він встановлений неправильно

Розміщення меблів та побутової техніки на кухні – досить непросте завдання, особливо коли дуже мало місця. Складність полягає не лише у відсутності місця, а й в особливості підключення приладів до електромережі. Зокрема це стосується холодильника. Виробники говорять, що на кухні є декілька місць, де не можна ставити цей побутовий прилад, бо він може вийти з ладу, однак багато хто не знає про це.

Де в жодному разі не можна ставити холодильник: пояснення експертів

Холодильник не можна ставити біля джерел тепла і тих поверхонь, які швидко нагріваються – плити та духової шафи. Є помилковим встановлення холодильника біля батареї чи на місці, куди потрапляє пряме сонячне проміння, наприклад, поряд із вікном. Річ в тому, що високі температури не дають компресору охолонути, тому навантаження на холодильник істотно підвищується.

Також не слід ставити холодильник біля мийки, бо на цьому місці підвищена вологість — прилад може втратити свій привабливий вигляд і покритися плямами іржі.

Найкращим варіантом буде встановлення холодильника в ніші. Так побутовий прилад буде ізольований від надмірного тепла, вологи та сонячних променів, а також захищений від механічних пошкоджень. А вільний простір над ним можна вигідно використати, наприклад, прибити там поличку або повісити маленьку шафку.

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