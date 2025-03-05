Масштабное наступление РФ на Донбассе: существует ли сейчас угроза

Около города Покровска ситуация более или менее стабилизирована.

Пока вероятность масштабных наступательных действий армии Российской Федерации в Донецкой области сохраняется. В том числе и потому, что оккупанты имеют для этого резервы.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

Он отметил, что сейчас у Покровска ситуация более или менее стабилизирована, но россияне ищут другие слабые места. Между тем, боевые действия перемещаются на Лиманское направление.

"Для подкрепления этих боевых действий они начали массированные обстрелы и бомбардировки Константиновки, Краматорска. И там регулярно мы слышим, что гибнут гражданские люди", — добавил он.

Впрочем, по словам Жирохова, у россиян фиксируют уменьшение добровольцев. Впрочем, командование пытается поощрять их повышенными финансовыми предложениями.

"Что касается резервов, то россияне пошли самым простым путем и уменьшают подготовку новобранцев, благодаря чему они пытаются за несколько месяцев сформировать резервы. Другой вопрос, — какие это будут резервы по качеству личного состава. Но эта тактика, которую россияне используют, не нуждается в какой-то суперподготовке. И очень часто она выливается в то, что мы называем".

Как сообщалось, в Харьковской области ВСУ стабилизируют фронт. В частности, в районе Западного. По последним данным, украинские воины оттеснили противника и работают над стабилизацией фронта.

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