Илон Маск может потерять канадское гражданство – BBC

На фоне возросшей напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и Канадой сотни тысяч человек подписали петицию, в которой требуют лишить Илона Маска канадского гражданства.

Об этом пишет BBC.

В петиции, прием подписей под которой начался на прошлой неделе, миллиардер обвиняется в том, что его действия противоречат национальным интересам Канады и подрывают ее суверенитет.

Издание отмечает, что по канадским законам лишить гражданства могут тех, кто "совершил мошенничество, представил себя в ложном свете или сознательно скрыл информацию в заявлении на иммиграцию или получение гражданства".

В ответ на петицию миллиардер опубликовал в принадлежащей ему соцсети X короткий пост: "Канада — не настоящая страна". Но через несколько часов удалил пост.

В петиции также утверждается, что миллиардер "использовал свое богатство и власть, чтобы повлиять на наши выборы" и "теперь стал членом иностранного правительства, которое пытается стереть канадский суверенитет".

Петиция была создана 20 февраля. На момент публикации ее уже подписали более 250 тысяч канадцев. Сбор подписей продлится 4 месяца, до 20 июня.

"В основном это символично и не имеет юридической силы. Но петиции, собравшие больше 500 подписей и получившие поддержку члена парламента, обычно получают ответ правительства. В данном случае этого может не произойти, если весенние выборы приведут к роспуску парламента", – говорится в статье.

Напряженность между США и Канадой обострилась после прихода к власти Дональда Трампа. Президент США неоднократно заявлял, что хочет сделать Канаду 51-м штатом, и угрожал введением грабительских пошлин на канадские товары. Канадские лидеры дали отпор, пообещав ввести ответные пошлины.

Но ссора уже вышла за рамки правительства и политических заявлений. Канадцы отменяют поездки в США, бойкотируют американские товары и освистывают гимн США на международных спортивных соревнованиях.

Известно, что Илон Маск родился в ЮАР, но имеет гражданство как США, так и Канады (по матери, которая родилась в Саскачеване). Он переехал в Канаду из Южной Африки в 18 лет, где поступил в университет Квинс в Кингстоне, Онтарио. Позже он эмигрировал в США.

Миллиардер поддерживает жесткую иммиграционную политику Трампа, но теперь он подвергается пристальному вниманию, после того как всплыла информация, что в прошлом он нелегально работал в США по студенческой визе. В недавнем интервью Стив Бэннон, бывший советник президента Трампа, назвал Маска "паразитирующим нелегальным иммигрантом"

Маск отрицает эти обвинения, утверждая, что получил американское гражданство в 2002 году и никогда не был нелегалом.

Напомним, ИИ, созданный компанией Илона Маска, назвал своего создателя и Дональда Трампа главными лжецами современности. Модель искусственного интеллекта Grok, "созданная, чтобы говорить правду", обвинила Маска в попытке цензуры и отказалась "прогибаться под миллиардеров и президентов".

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