Ілон Маск може втратити канадське громадянство – BBC

На фоні напруженості між адміністрацією президента США Дональда Трампа і Канадою сотні тисяч людей підписали петицію, в якій вимагають позбавити Ілона Маска канадського громадянства.

Про це пише ВВС.

У петиції, прийом підписів під якою почався минулого тижня, мільярдера звинувачують у тому, що його дії суперечать національним інтересам Канади та підривають її суверенітет.

Видання зазначає, що за канадськими законами позбавити громадянства можуть тих, хто "вчинив шахрайство, представив себе в хибному світлі або свідомо приховав інформацію в заяві на імміграцію або набуття громадянства".

У відповідь на петицію мільярдер опублікував у соцмережі X короткий пост: "Канада — не справжня країна". Але за кілька годин видалив пост.

У петиції також стверджується, що мільярдер "використав своє багатство та владу, щоб вплинути на наші вибори" і "тепер став членом іноземного уряду, який намагається стерти канадський суверенітет".

Петицію було створено 20 лютого. На момент публікації її вже підписали понад 250 тисяч канадців. Збір підписів триватиме 4 місяці до 20 червня.

"В основному це символічно і не має юридичної сили. Але петиції, які зібрали більше 500 підписів і отримали підтримку члена парламенту, зазвичай отримують відповідь уряду. У цьому випадку цього може не статися, якщо весняні вибори призведуть до розпуску парламенту", — йдеться у статті.

Напруженість між США та Канадою загострилася після приходу до влади Дональда Трампа. Президент США неодноразово заявляв, що хоче зробити Канаду 51-м штатом, і погрожував запровадженням грабіжницьких мит на канадські товари. Канадські лідери дали відсіч, пообіцявши ввести мита у відповідь.

Але сварка вже вийшла за межі уряду та політичних заяв. Канадці скасовують поїздки до США, бойкотують американські товари та освистують гімн США на міжнародних спортивних змаганнях.

Відомо, що Ілон Маск народився в ПАР, але має громадянство як США, так і Канади (за матір'ю, яка народилася в Саскачевані). Він переїхав до Канади з Південної Африки у 18 років, де вступив до університету Квінс у Кінгстоні, Онтаріо. Пізніше він емігрував до США.

Мільярдер підтримує жорстку імміграційну політику Трампа, але тепер він піддається пильній увазі після того, як спливла інформація, що в минулому він нелегально працював у США за студентською візою. У недавньому інтерв'ю Стів Беннон, колишній радник президента Трампа, назвав Маска "паразитуючим нелегальним іммігрантом"

Маск заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що отримав американське громадянство у 2002 році і ніколи не був нелегалом.

Нагадаємо, ШІ, створений компанією Ілона Маска, назвав свого творця та Дональда Трампа головними брехунами сучасності. Модель штучного інтелекту Grok, "створена, щоб говорити правду", звинуватила Маска у спробі цензури і відмовилася "прогинатися під мільярдерів та президентів".

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