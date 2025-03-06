Какому знаку Зодиака повезет 7 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 7 марта?

Нынешний день – время перемен, которых мы, даже относясь к ним с осторожностью, не в состоянии избежать, поскольку все решено за нас. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, – принять условия звезд как должное и попытаться получить пользу в любых обстоятельствах. Важно быть готовыми к любым обстоятельствам и молниеносно на них реагировать, для чего нужно все время быть начеку. Также необходимо приурочить важные разговоры – как с близкими людьми, так и с коллегами – именно на это время: удастся достичь договоренностей даже в самых сложных вопросах.

Лев

Львы вполне могут рассчитывать на грандиозные перемены в отношениях с любимым человеком которые перевернут их личную жизнь с ног на голову – в самом хорошем смысле этого слова. Главное, о чем просят представителей знака звезды, – никому не рассказывать о происходящих событиях. Как известно, такое явление, как сглаз, еще никто не отменял, а то, что кто-то в него не верит, вредоносного влияния на жизнь не отменяет, так что лучше промолчать: как известно, счастье любит тишину

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