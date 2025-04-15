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- Выпечка и мучные блюда
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Рецепт воздушной паски, которая всегда удается
Рецепт Пасхального пасха
Если вы когда-то расстраивались из-за неудавшегося кулича, предлагаем рецепт кулича, который всегда получается. По словам известного кулирара Вадима Бжезинского это «Пасха, которая удается всегда!»
Ингредиенты на 4 больших и 3 маленьких кулича
6 яичных желтков
500 г сгущенки
250 мл молока или воды
200 г сливочного масла
30 мл масла
1 кг муки
22 г дрожжей
300 г цукатов (или кураги и изюма)
½ ч. л. соли
Цедра одного лимона
Приготовление
В теплое молоко добавьте дрожжи, половину сгущенки, треть муки и соль. Тщательно перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто увеличилось вдвое.
Когда тесто подошло, добавьте желтки. Добавьте вторую половину сгущенки и оставшуюся муку. Замесите тесто и добавьте сливочное масло, цукаты, предварительно замоченные и посыпанные мукой и цедру лимона.
Оставьте тесто, укрытое полотенцем, на 40 минут в теплом месте. Смажьте руки и формы для куличей маслом. Разложите тесто по формам.
Накройте полотенцем и оставьте еще на 35–40 минут. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45–50 минут.
Взбейте яичные белки комнатной температуры, добавьте соль, сахарную пудру (или сахар), ванильный сахар до половины и взбивайте до устойчивых пиков. Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 30 секунд.
Украсить кулич можно цукатами или сушеными фруктами, такими как курага, изюм или клюква. Их следует предварительно замочить в теплой воде на 15-20 минут, а затем хорошо просушить.