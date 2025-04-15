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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин

Рецепт воздушной паски, которая всегда удается

Рецепт Пасхального пасха

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
2 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Рецепт кулича

Рецепт кулича

Если вы когда-то расстраивались из-за неудавшегося кулича, предлагаем рецепт кулича, который всегда получается. По словам известного кулирара Вадима Бжезинского это «Пасха, которая удается всегда!»

Ингредиенты на 4 больших и 3 маленьких кулича

  • 6 яичных желтков

  • 500 г сгущенки

  • 250 мл молока или воды

  • 200 г сливочного масла

  • 30 мл масла

  • 1 кг муки

  • 22 г дрожжей

  • 300 г цукатов (или кураги и изюма)

  • ½ ч. л. соли

  • Цедра одного лимона

Приготовление

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, половину сгущенки, треть муки и соль. Тщательно перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто увеличилось вдвое.

  2. Когда тесто подошло, добавьте желтки. Добавьте вторую половину сгущенки и оставшуюся муку. Замесите тесто и добавьте сливочное масло, цукаты, предварительно замоченные и посыпанные мукой и цедру лимона.

  3. Оставьте тесто, укрытое полотенцем, на 40 минут в теплом месте. Смажьте руки и формы для куличей маслом. Разложите тесто по формам.

  4. Накройте полотенцем и оставьте еще на 35–40 минут. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45–50 минут.

  5. Взбейте яичные белки комнатной температуры, добавьте соль, сахарную пудру (или сахар), ванильный сахар до половины и взбивайте до устойчивых пиков. Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 30 секунд.

  6. Украсить кулич можно цукатами или сушеными фруктами, такими как курага, изюм или клюква. Их следует предварительно замочить в теплой воде на 15-20 минут, а затем хорошо просушить.

Дата публикации
Количество просмотров
254
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