Рецепт воздушной паски, которая всегда удается

Если вы когда-то расстраивались из-за неудавшегося кулича, предлагаем рецепт кулича, который всегда получается. По словам известного кулирара Вадима Бжезинского это «Пасха, которая удается всегда!»

300 г цукатов (или кураги и изюма)

В теплое молоко добавьте дрожжи, половину сгущенки, треть муки и соль. Тщательно перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто увеличилось вдвое.

Когда тесто подошло, добавьте желтки. Добавьте вторую половину сгущенки и оставшуюся муку. Замесите тесто и добавьте сливочное масло, цукаты, предварительно замоченные и посыпанные мукой и цедру лимона.

Оставьте тесто, укрытое полотенцем, на 40 минут в теплом месте. Смажьте руки и формы для куличей маслом. Разложите тесто по формам.

Накройте полотенцем и оставьте еще на 35–40 минут. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45–50 минут.

Взбейте яичные белки комнатной температуры, добавьте соль, сахарную пудру (или сахар), ванильный сахар до половины и взбивайте до устойчивых пиков. Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 30 секунд.