Нацбанк змінив тарифи на видавання готівки

Тарифи за послуги встановлюються для банків, інкасаторських компаній і компаній з оброблення готівки.

Національний банк України оновив список послуг і тарифів, зокрема на касове обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Також читайте НБУ розглядає зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів - Пишний

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

У повідомленні вказується, що диференційовані тарифи за послуги встановлюються для банків, інкасаторських компаній і компаній з оброблення готівки:

1) з видавання готівки гривні:

0,20% від суми виданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 і 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);

0,40% від суми виданої готівки – банкноти вищих номіналів 500 і 1 000 гривень (залишився без змін);

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет і придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

0,15% від суми зданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 і 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

0,10% від суми зданої готівки – на банкноти вищих номіналів 500 і 1 000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 і 500 гривень (включно з невідсортованими) – нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Зміни переліку послуг і тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності від 01 липня 2024 року, відповідно, від цього дня діятимуть нові тарифи.

Крім того, Національний банк переглянув чинні та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ з метою реалізації норм Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки” тощо. Вони діятимуть від 01 травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в Києві повідомив, що правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5%.

Крім того, ми раніше інформували, що НБУ найближчим часом готується скасувати низки валютних обмежень.

Читайте також: