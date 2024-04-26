Росія після тривалої перерви вивела ракетоносії в Чорне море

Російська армія після тривалої паузи 26 квітня вивела в Чорне море на чергування два підводні ракетоносії.

Про це повідоляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що сумарний залп "Калібрів" – до 8 ракет. Решта ворожих кораблів, за даними Сил оборони, перебувають у пунктах базування.

З огляду на це українців закликають бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше Сили оборони півдня повідомляли, що армія Російської Федерації останнім часом виводить ракетоносії на чергування лише тоді, коли планує масовану атаку по Україні з застосуванням і ракет, і безпілотників.

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