Россия после долгого перерыва вывела ракетоносители в Черное море

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги в ближайшее время.

Российская армия после долгой паузы 26 апреля вывела в Черное море на дежурство два подводных ракетоносителя.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет. Остальные вражеские корабли, по данным Сил обороны, находятся в пунктах базирования.

Учитывая это, украинцев призывают быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог.

Напомним, ранее Силы обороны юга сообщали, что армия Российской Федерации в последнее время выводит ракетоносители на дежурство только тогда, когда планирует массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников.

Читайте также: