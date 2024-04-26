Россия после долгого перерыва вывела ракетоносители в Черное море

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги в ближайшее время.
Российская армия после долгой паузы 26 апреля вывела в Черное море на дежурство два подводных ракетоносителя.
Об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет. Остальные вражеские корабли, по данным Сил обороны, находятся в пунктах базирования.
Учитывая это, украинцев призывают быть особенно внимательными к сигналам воздушных тревог.
Напомним, ранее Силы обороны юга сообщали, что армия Российской Федерации в последнее время выводит ракетоносители на дежурство только тогда, когда планирует массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников.
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