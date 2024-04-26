Стефанчук ответил, примет ли Рада отставку Сольского

Верховная рада на ближайшем заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Рада, скорее всего, одобрит заву об отставке министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"На ближайшем заседании мы обязанность рассмотрим его (заявление Сольского — ред.). Я думаю, что мы удовлетворим эту просьбу министра", — сказал председатель Верховной рады.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 26 апреля объявил решение о мере пресечения для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственной землей. Речь идет о содержании под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога более чем в 75 миллионов гривен. Вскоре за министра внесли определенный судом залог.

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