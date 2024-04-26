Стефанчук відповів, чи прийме Рада відставку Сольського

Верховна рада на найближчому засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Рада, найімовірніше, схвалить заву про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Про це заявив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"На найближчому засіданні ми обов'язок розглянемо її (заяву Сольського - ред.). Я думаю, що ми задовольнимо це прохання міністра", - сказав голова Верховної ради.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 26 квітня оголосив рішення щодо запобіжного заходу для міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею. Йдеться про тримання під вартою до 24 червня із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень. Невдовзі за міністра внесли визначену судом заставу.

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