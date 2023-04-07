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Чому на Великдень принято фарбувати яйця, а потім битися крашанками

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1710
Час на прочитання
2 хв
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Чому на Великдень принято фарбувати яйця, а потім битися крашанками

Чому на Великдень прийнято битися крашанками? / Фото: Pexels

Все життя ми фарбуємо на Великдень яйця і рідко коли задумуємося — чому? Все про цю цікаву великодню традицію в матеріалі ТСН.ua.

Чому яйце — символ Великодня

З давніх-давень яйце символізувало життя, весняне пробудження, родючість. Також в наших пращурів цей продукт був символом Сонця через свою округлу форму. Звичайно ж, яйце несло радість та тепло всьому живому.

Які ще символи несуть яйця на Великдень:

  • яйце може символізувати Воскресіння Христове — коли його очищають від шкаралупи, з нього ніби проступає оновленний світ, який був спасенний Ісусом Христом;
  • також обриси яйця нагадують сам момент вознесіння Ісуса на небо в божественному світінні.

В Україні традиція фарбування яєць та розписування їх різноманітними символічними малюнками дуже популярна. Такі яйця називають писанками, крашанками, крапанками: в залежності від способу фарбування. Саме з них за традицією розпочинають ранок Великодня.

Чому з'явилася традиція битися яйцями

На перший погляд традиція розфарбовувати яйця, а потім битися ними може бути незвичною. Але за цими традиціями існує кілька пояснень:

  1. Цей звичай є символом боротьби добра зі злом. Здавна найміцніше яйце, яке "побило" всі інші в сім'ї, вважалося оберегом. Його довго зберігали і розбивали останнім.
  2. В старі часи привселюдно цілуватися, щоб привітати зі святом, було непристойно, тому віряни швидко придумали символічно триразово "цілуватися" за допомогою крашанок, б'ючи яйця одне об одне.
  3. Існує версія, що яйце асоціюється з каменем, який закривав вхід в печеру, де лежало тіло Ісуса Христа. Тому розбивання шкаралупи допомагає його "звільнити".

В наших предків існувало повір'я, чим більше яєць на Великдень розіб'єш, тим легше і швидше воскресне Син Божий.

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Дата публікації
Перегляди
1710
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