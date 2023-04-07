Чому на Великдень принято фарбувати яйця, а потім битися крашанками

Все життя ми фарбуємо на Великдень яйця і рідко коли задумуємося — чому? Все про цю цікаву великодню традицію в матеріалі ТСН.ua.

Чому яйце — символ Великодня

З давніх-давень яйце символізувало життя, весняне пробудження, родючість. Також в наших пращурів цей продукт був символом Сонця через свою округлу форму. Звичайно ж, яйце несло радість та тепло всьому живому.

Які ще символи несуть яйця на Великдень:

яйце може символізувати Воскресіння Христове — коли його очищають від шкаралупи, з нього ніби проступає оновленний світ, який був спасенний Ісусом Христом;

також обриси яйця нагадують сам момент вознесіння Ісуса на небо в божественному світінні.

В Україні традиція фарбування яєць та розписування їх різноманітними символічними малюнками дуже популярна. Такі яйця називають писанками, крашанками, крапанками: в залежності від способу фарбування. Саме з них за традицією розпочинають ранок Великодня.

Чому з'явилася традиція битися яйцями

На перший погляд традиція розфарбовувати яйця, а потім битися ними може бути незвичною. Але за цими традиціями існує кілька пояснень:

Цей звичай є символом боротьби добра зі злом. Здавна найміцніше яйце, яке "побило" всі інші в сім'ї, вважалося оберегом. Його довго зберігали і розбивали останнім. В старі часи привселюдно цілуватися, щоб привітати зі святом, було непристойно, тому віряни швидко придумали символічно триразово "цілуватися" за допомогою крашанок, б'ючи яйця одне об одне. Існує версія, що яйце асоціюється з каменем, який закривав вхід в печеру, де лежало тіло Ісуса Христа. Тому розбивання шкаралупи допомагає його "звільнити".

В наших предків існувало повір'я, чим більше яєць на Великдень розіб'єш, тим легше і швидше воскресне Син Божий.

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