Суд взяв під варту міністра Сольського

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

ВАКС задовольнив клопотання прокурорів і обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави.

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Прокурори просили призначити розмір застави у 200 млн грн, однак суд зменшив її до 75 млн 700 тис. грн.

Якщо Сольський вийде з СІЗО під заставу, то буде зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не залишати Київ, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет.

Крім того, міністрові заборонили спілкуватися з його заступником.

Нагадаємо, Сольського та інших посадовців підозрюють до схеми заволодіння державною землею на 291 млн грн та у спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. За даними НАБУ, до складу злочинної групи також входили службові особи органів Держгеокадастру і особи, які контролювали діяльність цих органів.

25 квітня стало відомо, що Сольський написав заяву про відставку з посади міністра. Верховна Рада розгляне його заяву на одному з найближчих пленарних засідань.

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