Чего ждать от России 9 мая: ответ Подоляка

Россияне могут нанести удар по украинским городам 9 мая. Как известно, оккупанты любят сакральные даты.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "24 Канал".

"Россия и так обстреливает нас с вами ежедневно, каждую ночь. Вы же видите, что постоянно работают сирены, постоянно пробует атаковать критическую инфраструктуру. Россия будет это делать. Да, она может, я сейчас с сарказмом, такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны", — сказал он.

Напомним, в ВСУ сообщали, что Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

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