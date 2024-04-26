Чого очікувати від Росії 9 травня: відповідь Подоляка

Росіяни можуть завдати удару по українських містах 9 травня. Як відомо, окупанти люблять сакральні дати.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, передає "24 Канал".

"Росія й так обстрілює нас з вами щоденно, щоночі. Ви ж бачите, що постійно працюють сирени, постійно пробує атакувати критичну інфраструктуру. Росія буде це робити. Так, вона може, я зараз з сарказмом, такого класично російського "святкового" удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трішки підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони", - сказав він.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Читайте також: