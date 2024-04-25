Якому знаку зодіаку пощастить 26-27 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 26 та 27 квітня?

19-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, в астрологів має репутацію сатанинського. Його небезпеку важливо усвідомлювати, але не варто перебільшувати: дотримуючись правильної лінії поведінки, можна впоратися з її негативним віянням. Насамперед, необхідно обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і – зрозуміло, за можливості – рідше залишати своє житло, яке є природним укриттям від усіх загроз нинішнього світу.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують подумати про енергетику власного дому, який – за такого зневажливого щодо нього ставлення – дуже скоро припинить бути для них надійним тилом. Фінал тижня – найкращий час для генерального прибирання, зробивши яке, Леви вже на початку наступного тижня відчують, що Фортуна повертається до них обличчям – головне, викинути речі, які збирають негативну енергетику: мотлох і предмети, подаровані недоброзичливими людьми.

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