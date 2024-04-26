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Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных денег

Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных денег

НБУ изменил тарифы на выдачу наличных денег / Фото: УНИАН

Тарифы за услуги устанавливаются для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных денег.

Национальный банк Украины обновил список услуг и тарифов, в частности на кассовое обслуживание с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности во время наличных расчетов.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

В сообщении указывается, что дифференцированные тарифы за услуги устанавливаются для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных денег.

1) по выдаче наличных гривны:

  • 0,20% от суммы выданной наличности – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100, 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,40%);
  • 0,40% от суммы выданной наличности – банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (остался без изменений);

2) по сдаче применимых к обращению разменных и оборотных монет и пригодных к обращению банкнот образцов 2014 года и следующих лет выпуска:

  • 0,15% от суммы сданных наличных – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100 и 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);
  • 0,10% от суммы сданных наличных – на банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);

3) по сдаче годных банкнот образцов 2003-2007 годов номиналами 50, 200 и 500 гривен (включая неотсортированные) – нулевой (бесплатный) тариф (ранее действовал тариф на уровне 0,25%).

Изменения перечня услуг и тарифов на услуги по кассовому обслуживанию вступают в силу с 01 июля 2024 года, согласно этому дню будут действовать новые тарифы.

Кроме того, Национальный банк пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги по регистрации и лицензированию небанковских учреждений с целью реализации норм Законов Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании", "О кредитных союзах" и т.д. Они будут действовать с 01 мая 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге в Киеве сообщил, что правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 13,5%.

Кроме того, мы ранее информировали, что НБУ в ближайшее время готовится отменить ряд валютных ограничений.

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