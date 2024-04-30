Возможен ли успех ультраправых в Европарламенте и какие риски для Украины — Bloomberg

Украине как государству-кандидатцу на вступление в ЕС следует уделить особое внимание выборам в Европейский парламент — один из самых проукраинских институтов мира.

Поддержка ультраправых партий, похоже, остановилась накануне общеевропейских выборов в июне, что свидетельствует о том, что шпионский скандал в Германии может нанести вред их репутации.

Об этом пишет Bloomberg.

"Идентичность и демократия"

Альянс "Идентичность и демократия", в который входят Марин Ле Пен из Франции и Герт Уилдерс из Нидерландов, приостановил свой рост, согласно средним показателям опросов, собранным Europe Elects и опубликованным Euractiv. Пока это шестая по величине политическая группа в Европейском парламенте.

Прогнозируется, что "Идентичность и демократия" (ИД) получит 11,2% голосов, как и в опросе в прошлом месяце. Это даст ей 84 места в Ассамблее, что меньше, чем в декабре, когда она имела шансы получить 93 места, свидетельствуют данные.

"Альтернативы для Германии"

Поддержка одной из крупнейших партий-членов ИД, Альтернативы для Германии (АдН), снизилась после обвинений в связях с китайской разведкой и пророссийской медиа-организацией.

Антииммигрантская партия

Антииммигрантская партия, выдвинувшая идею немецкой версии Brexit и выступающая против политики Европейского центрального банка, сражается за второе место в Германии с социал-демократами канцлера Олафа Шольца, показал опрос.

АдН также отстала от партии Шольца впервые с лета прошлого года в последнем опросе Forsa для RTL/ntv, опубликованном во вторник, 30 апреля. Этот опрос измерял намерения избирателей относительно национальных выборов в Германии, которые должны пройти осенью 2025 года.

Европейские политические партии активизируют свои кампании за пять недель до общеевропейского голосования за 720 мест в Европейском парламенте. Голосование также проложит путь к избранию лидеров европейских институций, включая исполнительную власть блока, которую сейчас возглавляет Урсула фон дер Ляен.

Риски для Украины

Ставки высоки для 27-членного альянса, победители которого будут определять повестку дня на следующие пять лет по переходу на чистые технологии и усилению обороноспособности из-за войны России против Украины, пишет Bloomberg. Предыдущие победы ультраправых лидеров, включая Уилдерса, вызвали предупреждение о потенциальном параличе повестки дня ЕС и рисках для поддержки Украины со стороны блока, если популисты получат больше мест в июне.

Абсолютное большинство в парламенте

Крупнейшая политическая группа – правоцентристская Европейская народная партия – сохранила свою долю в 23% по результатам опросов, что дает ей 183 мандата. Левоцентристская партия S&D, по прогнозам, получит 140 мест, а центристско-либеральная группа "Возрождение" — 86 мест. Это даст трем партиям абсолютное большинство в парламенте.

Поддержка партии Европейских консерваторов и реформистов премьер-министра Италии Джорджио Мэлони несколько возросла до 11,8% голосов с 11,2% месяцем ранее.

Альянс "Зеленых" и "Левых" уменьшил прогнозируемое количество мест в парламенте.

В каждом избирательном округе Europe Elects учитывает опросы, опубликованные за предыдущие 90 дней, используя только последний опрос, опубликованный каждой компанией.

Попытки взорвать выборы

Выборы также проходят на фоне растущих попыток взорвать процесс посредством мошенничества и дезинформации, предупреждают официальные лица. Фальшивые инструкции о том, как голосовать, ручки с исчезающими чернилами и заявления о физических угрозах избирательным участкам, в том числе фальшивые сообщения о заминировании, — вот некоторые из тактик, применяемых в странах-членах блока, заявила в понедельник Дельфина Колар, пресс-секретарь парламента .

Парламент вместе с другими европейскими институтами работает над усилением мониторинга дезинформационных усилий, в том числе и "глубоких фейков". "Мы знаем, что существует огромная прокремлевская кампания, направленная на отстранение граждан от парламентской демократии", — сказала Колар.

Напомним, в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания полиция забрала с урока 16-летнюю школьницу из-за опубликованного в соцсети ролика со сказочными персонажами смурфиками в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

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